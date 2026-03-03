Morti danni permanenti o passi falsi | è allarme denunce negli ospedali dell' Agrigentino

Negli ospedali dell'Agrigentino si sono verificati diversi episodi che hanno attirato l'attenzione, tra cui morti, danni permanenti e tentativi di errore evitati all'ultimo momento. Un incidente grave è stato evitato di poco, mentre tre situazioni sono state identificate come

Un errore che poteva costare la vita sfiorato per un soffio. Accanto al caso limite, tre "near miss": passi falsi intercettati un istante prima che fosse troppo tardi. Sbagli che non si sono trasformati in tragedia solo per puro caso o per un pronto riflesso. I numeri del 2025 hanno parlato.