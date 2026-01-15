Micalizzi e Luisetto | La Regione non perda tempo | servono presidi permanenti di Polizia negli ospedali
Andrea Micalizzi, consigliere regionale del Partito Democratico e Vicepresidente del Consiglio, sottolinea l’importanza di installare presidi di polizia permanenti negli ospedali di Padova, in risposta agli 287 episodi di aggressione registrati nel 2025. La Regione deve intervenire prontamente per garantire la sicurezza di operatori e pazienti, adottando misure efficaci e durature per contrastare questa crescente problematica.
Andrea Micalizzi, consigliere regionale del Partito Democratico e Vicepresidente del Consiglio regionale, interviene a seguito della diffusione dei dati sulle aggressioni negli ospedali di Padova, che nel 2025 hanno raggiunto la cifra preoccupante di 287 episodi. «I numeri emersi dai reparti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
