Pd Formisano | Dall’allarme sicurezza al referendum i passi falsi della sinistra

Nello Formisano ha commentato le recenti scivoloni della sinistra, passando dall’allarme sicurezza al referendum, e ha evidenziato come questi errori abbiano indebolito il suo movimento. L’ex senatore ha criticato le scelte poco chiare della sinistra, che hanno confuso gli elettori e complicato la sua strategia politica. In un intervento pubblico, ha citato esempi concreti di decisioni che hanno creato tensioni interne e ridimensionato la credibilità del partito.

Abbiamo raccolto le ultime dichiarazioni dell'ex senatore Nello Formisano che da qualche tempo si propone come esperto politico talvolta in soccorso degli sbandamenti della sua parte politica, la sinistra. Sono interessanti le sue considerazioni sul tema della sicurezza pubblica rimbalzato all' attenzione per gli scontri violenti di Torino e Milano. "Si tratterebbe di un errore politico enorme lasciare solo alla destra la cura di questo argomento che attualmente riguarda i cittadini italiani. Che la Repubblica italiana crei un ulteriore reato, argomenta Formisano, fa capire ai cittadini che la direzione di marcia è quella di punire taluni comportamenti.