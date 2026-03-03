Morte Domenico primi risultati dell' autopsia | Non emergono danni a ventricolo sinistro

Sono stati resi noti oggi i primi risultati dell'autopsia sul corpo del piccolo Domenico Caliendo. Durante l'esame non sono stati riscontrati danni al ventricolo sinistro del cuore. L'autopsia, condotta nel pomeriggio, ha fornito questa prima evidenza sulla condizione del corpo del bambino. Le analisi continuano per chiarire le cause del decesso.

Arrivano i primi risultati dell'autopsia eseguita oggi pomeriggio sulla salma del piccolo Domenico Caliendo. Non risulta il taglio al ventricolo sinistro del cuore trapiantato secondo il consulente, medico legale, Luca Scognamiglio, nominato dall'avvocato Francesco Petruzzi che difende la famiglia del bambino morto dopo il trapianto di cuore danneggiato. Dubbi su possibili danni provocati all'organo del donatore in fase di espianto erano sorti da dichiarazioni di testimoni presenti in sala operatoria nell'ospedale San Maurizio di Bolzano, che riferivano di averlo sentito dire al chirurgo dell'equipe di Innsbruck che ha prelevato altri organi dal bambino donatore.