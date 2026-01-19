Inchiesta morte operaio Claudio Salamida primi risultati dall' autopsia | Politraumi dopo caduta
Sono ancora in corso le indagini sulla morte di Claudio Salamida, operaio di 47 anni delle Acciaierie d’Italia a Taranto. I primi risultati dell’autopsia indicano una causa di decesso legata a traumi multipli conseguenti a una caduta da un’altezza significativa. La vicenda solleva ancora interrogativi sulla sicurezza sul lavoro e sulle circostanze che hanno portato all’incidente.
Proseguono le indagini sulla morte di Claudio Salamida, l'operaio 47enne delle Acciaierie d'Italia (ex Ilva) di Taranto originario di Alberobello, ma residente a Putignano, morto lunedì scorso dopo essere precipitato da diversi metri d'altezza durante il proprio turno di lavoro.I primi riscontri.🔗 Leggi su Baritoday.it
Ex Ilva, per la morte dell’operaio Claudio Salamida indagata l’intera catena organizzativa. C’è anche il dg di Acciaierie d’Italia SaittaLa Procura di Taranto ha iscritto nel registro degli indagati 17 persone, tra cui il direttore generale di Acciaierie d’Italia, Saitta, nell’ambito delle indagini sulla morte dell’operaio Claudio Salamida.
Operaio muore all’ex Ilva di Taranto, Claudio Salamida precipitato durante un controllo delle valvoleUn incidente si è verificato oggi nello stabilimento ex Ilva di Taranto, con il decesso di Claudio Salamida, 47 anni, operaio dell'acciaieria 2.
Si allarga l'inchiesta sulla morte di Claudio Salamida nell'ex Ilva - Incidente all'ex Ilva, nuove rivelazioni: il camminamento usato dall'operaio morto aveva pedane di legno provvisorie ed era stato lasciato aperto. informatissimo.net
