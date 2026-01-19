Inchiesta morte operaio Claudio Salamida primi risultati dall' autopsia | Politraumi dopo caduta

Sono ancora in corso le indagini sulla morte di Claudio Salamida, operaio di 47 anni delle Acciaierie d’Italia a Taranto. I primi risultati dell’autopsia indicano una causa di decesso legata a traumi multipli conseguenti a una caduta da un’altezza significativa. La vicenda solleva ancora interrogativi sulla sicurezza sul lavoro e sulle circostanze che hanno portato all’incidente.

