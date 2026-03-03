Morte Domenico il primario indagato | La vittima sono io buttati 11 anni di vita

Il primario coinvolto in un procedimento legale ha dichiarato di essere la vittima di un'accusa e ha affermato di aver perso 11 anni di vita. Il chirurgo che ha operato circa tremila bambini ha ribadito la propria innocenza e ha riferito di aver lavorato in modo professionale durante la carriera. Le indagini sono in corso e la vicenda è al centro dell'attenzione pubblica.

"Sono io la vittima. Non merito di essere trattato così". È con queste parole che Guido Oppido, primario di cardiochirurgia al Monaldi di Napoli, ha difeso il suo operato, finito sotto la lente degli inquirenti nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico. "Io so solamente che le cose le ho fatte bene", ha detto Oppido, tra gli indagati - a titolo colposo - per la morte del bimbo di 2 anni e 3 mesi, deceduto il 21 febbraio dopo un trapianto di cuore fallito e due mesi di coma., È il Corriere a riportare le parole del medico, proprio nel giorno in cui è in programma l'inizio dell'incidente probatorio che ha l'obiettivo di accertare cosa sia successo all'interno della sala operatoria del Monaldi il 23 dicembre scorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Parla il medico che ha impiantato il cuore bruciato su Domenico: "Io sono la vittima"Quella di oggi, 3 marzo, è una giornata importante per l'inchiesta sulla vicenda di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e mezzo morto...

