Parla il medico che ha impiantato il cuore bruciato su Domenico | Io sono la vittima

Il medico che ha eseguito l’impianto del cuore su Domenico Caliendo afferma di essere la vittima della vicenda. La giornata del 3 marzo segna un momento chiave nell’inchiesta sulla morte del bambino di due anni e mezzo all’ospedale Monaldi di Napoli. Domenico aveva ricevuto un cuore che si è poi rivelato danneggiato, portando alla sua morte.

Quella di oggi, 3 marzo, è una giornata importante per l'inchiesta sulla vicenda di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e mezzo morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore risultato danneggiato. Sarà eseguita l'autopsia. L'intento è capire di più sulla catena di errori. 🔗 Leggi su Today.it

«Mio figlio aveva una vita quasi normale, ora aspettiamo un miracolo. Serve un cuore nuovo entro 48 ore»: parla la mamma del bambino di due anni al quale è stato impiantato un cuore «bruciato»Infatti, durante il trasporto da Bolzano, dove era stato espiantato a un piccolo donatore, si è «lesionato» pare a causa dell'utilizzo di ghiaccio...

Bimbo col cuore bruciato, il medico che l’ha operato rompe il silenzio: “Ho fatto tutto quello che dovevo fare”La vicenda del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di soli due anni e mezzo deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli in seguito a un trapianto di...

