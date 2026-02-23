Il primario, la chirurga e l’anestesista sono stati coinvolti in un procedimento legato alla morte di Domenico. La causa principale è l’improvvisa complicanza durante un intervento di cardiochirurgia. La vicenda ha portato alla luce le modalità operative e le decisioni prese in sala operatoria. Tre giovani specialisti sono stati chiamati a rispondere delle loro azioni. La procura ha avviato un’indagine per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

Il primario, la veterana della cardiochirurgia, l'esperta anestesista. E i tre specializzati trentenni. Sono sei i medici dell'ospedale Monaldi di Napoli indagati per omicidio colposo nel caso di Domenico, il bambino morto dopo il trapianto di un cuore "bruciato" perché danneggiato dal contatto con il ghiaccio secco. Loro il 23 dicembre sono arrivati a Bolzano da Napoli per prelevare l'organo. La procura di Napoli e il pm Giuseppe Tittamante hanno disposto il sequestro dei loro telefoni. Mentre il legale della famiglia di Domenico, Francesco Petruzzi, dice che nella cartella clinica ricevuta «manca il diario di perfusione, ossia il tracciato della circolazione extracorporea che dimostrerebbe il momento esatto in cui al bambino è stato tolto il suo cuore, prima di impiantare quello danneggiato».

Alex Marangon, 5 indagati per la morte del 25enne durante il rito sciamanico: chi sono e di cosa sono sospettatiLa procura di Treviso ha iscritto nel registro degli indagati cinque persone in relazione alla morte di Alex Marangon, il 26enne di Marcon trovato senza vita il 2 luglio 2024 nel fiume Piave a Vidor.

Cuore bruciato, Nas al Monaldi: omicidio colposo per gli indagati sulla morte di DomenicoIl Nas ha aperto un'inchiesta sul decesso di Domenico, un bambino di due anni e mezzo, morto dopo due mesi di uso di un ventilatore artificiale all'ospedale Monaldi.

Argomenti discussi: Il primario, la chirurga, l’anestesista: chi sono gli indagati per la morte di Domenico; La cura del tumore al polmone ad Alessandria: Ecco come funziona il nostro approccio integrato; Incidente Lindsey Vonn, l'ortopedico che l'ha operata a Treviso: Lei una paziente modello, ho cercato di non farmi condizionare dal fatto che fosse una campionessa; Il chirurgo che ha operato Lindsey Vonn: Una paziente esemplare.

Marzia Franceschilli, la chirurga insultata e aggredita in sala operatoria: indagato il primario Giuseppe Sica. Il video sul web e le scuseAvrebbe aggredito la collega Marzia Franceschilli lo scorso giugno, ora il suo nome è stato scritto sul registro degli indagati. A incastrare Giuseppe Sica primario di chirurgia, un video ... leggo.it

Tor Vergata, respinto il ricorso del primario Giuseppe Sica: chiuso il reparto dove insultò la collegaIl Tar del Lazio respinge ricorso di Giuseppe Sica, il primario di chirurgia mininvasiva a Tor Vergata che insultò e aggredì la collega Marzia Franceschilli. Leggi le notizie prima degli altri. Porta ... fanpage.it

La Provincia Unica TV. . È definitiva la condanna per Domenico Spellecchia, l’ex primario di Ginecologia accusato di violenza sessuale nei confronti di 18 pazienti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa, rendendo irrevocabile la - facebook.com facebook