La morte di Domenico domani incidente probatorio e autopsia

Domani si svolgerà l’incidente probatorio e l’autopsia sul corpo di un bambino deceduto all’ospedale Monaldi. La procedura riguarda il caso di Domenico, il cui decesso ha attirato l’attenzione delle autorità. Nessun dettaglio sulle cause o le circostanze viene ancora divulgato. La procura ha disposto le analisi per chiarire quanto accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ in programma domani l’incidente probatorio e l’autopsia sul corpo del piccolo Domenico, morto all’ospedale Monaldi. Lo rende noto l’avvocato Francesco Petruzzi. “Non è detto – ha aggiunto – che il funerale si faccia mercoledì, l’obiettivo è di liberare la salma del piccolo Domenico ma per quello dobbiamo attendere domani”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La morte di Domenico, domani incidente probatorio e autopsia Morte del piccolo Domenico, fissato per martedì l’incidente probatorioÈ stato fissato per martedì prossimo, davanti al gip di Napoli Sorrentino, il conferimento degli incarichi nell’ambito dell’incidente probatorio... Morte piccolo Domenico, Procura chiede incidente probatorio. La madre: "Voglio la verità"“Dalle carte non emerge da nessuna parte che qualcuno abbia dato l'ok per il nuovo cuore”. Una selezione di notizie su Domenico. Temi più discussi: La morte del piccolo Domenico, gli indagati salgono a sette; La morte di Domenico, gli indagati passano a sette. La madre chiede giustizia; Morte di Domenico, l’accusa è omicidio colposo: Danni al cuore già in fase di espianto; Gli indagati per la morte di Domenico salgono a sette. Slittano ancora autopsia e funerali. La morte di Domenico, domani incidente probatorio e autopsiaE' in programma domani l'incidente probatorio e l'autopsia sul corpo del piccolo Domenico, morto all'ospedale Monaldi. Lo rende noto l'avvocato Francesco Petruzzi. (ANSA) ... ansa.it La morte di Domenico: 'Sul perito Rinaldi nuove prove di parzialità'Potrebbe arrivare già nella giornata di domani, al più tardi martedì mattina, la decisione del gip sull'istanza di ricusazione presentata ieri dal legale della famiglia del piccolo Domenico nei confro ... ansa.it Convento Santuario Padre Pio. . Chiediamo la Grazia di seguire Gesù sull’esempio dei Santi. Mons. Domenico Cancian #padrepiotv #santuariopadrepio #conventosantuariopadrepio #padrepio - facebook.com facebook Morte di #domenico caliendo, novità sul #collegio dei #periti di parte: incaricato il dottor Gianni Angelini x.com