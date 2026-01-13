Morte David Rossi presidente commissione inchiesta | Minacce alla capo segreteria Pista concreta

La morte di David Rossi, responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, avvenuta il 6 marzo 2013, è al centro di nuove indagini. La commissione d'inchiesta ha riferito di minacce rivolte alla capo segreteria, aprendo una pista che potrebbe contribuire a chiarire le circostanze del suo decesso. Restano da approfondire gli aspetti legati alle cause e alle eventuali responsabilità, in un contesto ancora oggetto di analisi.

SIENA – Morte di David Rossi, 51 anni, capo comunicazione banca Monte dei Paschi di Siena, precipitato il 6 marzo 2013 da una finestra dell’ufficio a Palazzo Salimbeni a Siena. Prosegue il lavoro della commissione parlamentare d’inchiesta presieduta da Gianluca Vinci, FdI, che un mese fa ha dichiarato “Per la prima volta si può parlare di omicidio, non più di suicidio “, dopo la relazione presentata martedì 9 dicembre in audizione dal tenente colonnello del Ris Adolfo Gregori e il medico legale Robbi Manghi, consulenti della commissione. Vinci ospite di Massimo Giletti a ‘Lo stato delle cose’ nella puntata di lunedì 12 gennaio, Rai 3. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Morte di David Rossi, minacce alla capo segreteria della commissione d’inchiesta: “Chi è stato sa cosa è successo nel 2013” Leggi anche: David Rossi, svolta della commissione parlamentare sulla morte del manager Mps: «La pista è quella dell’omicidio» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. David Rossi ucciso: ora riaprano le indagini; Morte di David Rossi: la caduta fatale, le archiviazioni, la svolta della commissione parlamentare: è omicidio? La battaglia della famiglia e nuove indagini in arrivo; Il caso David Rossi a “Lo Stato delle Cose”; 'Pista concreta su minacce alla capo staff della Commissione su David Rossi'. David Rossi, Vinci: “Pista concreta sulle minacce a capo staff della Commissione”/ Le scoperte di Montigiani - David Rossi, Vinci (presidente Commissione): "Pista concreta sulle minacce a capo staff". ilsussidiario.net

Morte David Rossi, minacce alla Commissione. Vinci: "Gli accertamenti potrebbero portarci a chi era in quella stanza" - “Siamo abbastanza certi che provare a capire chi è che negli ultimi tre mesi sta mettendo così tanto impegno a spaventare chi non è immediatamente esposto, ma svolge materialmente le indagini, potrebb ... radiosienatv.it

Morte di David Rossi, minacce alla capo segreteria della commissione d’inchiesta: “Chi è stato sa cosa è successo nel 2013” - Lo ha raccontato il presidente della commissione parlamentare d’inchiesta Gianluca Vinci: “Qualcuno ha detto ‘morirai’ alla mia più stretta collaboratrice, intimandole di fermarsi e di confermare che ... msn.com

Morte di Davis Rossi, un giallo nel giallo Il giallo sulla morte di David Rossi continua a rappresentare uno dei casi più oscuri e discussi della cronaca italiana recente. A più di dodici anni da quella sera del 6 marzo 2013, le circostanze che hanno portato alla fi - facebook.com facebook

