Morte David Rossi Vinci commissione parlamentare d' inchiesta | È stato un omicidio forse intento era di minacciarlo

Una commissione parlamentare ha dichiarato che la morte di David Rossi, avvenuta nel 2013, potrebbe essere stata un omicidio e che l'intento sarebbe stato di minacciarlo. Rossi precipitò dalla finestra di una banca il 6 marzo di quell’anno. La procura di Siena ha recentemente riaperto le indagini sul caso, con nuove verifiche in corso.

Rossi precipitò dalla finestra della banca il 6 marzo del 2013. Nel frattempo la procura di Siena ha riaperto le indagini Svolta sul caso della morte di David Rossi. Secondo la relazione della Commissione parlamentare di inchiesta presieduta dal deputato Gianluca Vinci, l'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato da una finestra. Nel rendiconto di metà mandato è esclusa definitivamente l'ipotesi del suicidio e dalle risultanze si prende atto che è stato un omicidio. A sostenerlo le recenti verifiche e una simulazione digitale effettuata con un manichino antropomorfo virtuale. La Procura di Siena ha riaperto le indagini sulla morte di David Rossi, con richiesta di nuove perizie e ulteriori approfondimenti.