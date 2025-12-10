Morte David Rossi commissione parlamentare inchiesta | Per la prima volta si può parlare di omicidio non più di suicidio
La morte di David Rossi, ex capo comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, avvenuta nel 2013, continua a suscitare interrogativi. La commissione parlamentare d'inchiesta ha recentemente affermato che, per la prima volta, si può parlare di omicidio anziché di suicidio, riaccendendo il dibattito sulla vicenda e sulle circostanze della sua scomparsa.
SIENA – Morte di David Rossi, 51 anni, l’ex capo comunicazione banca Monte dei Paschi di Siena morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato da una finestra del suo ufficio a Palazzo Salimbeni a Siena. “Per la prima volta si può parlare di omicidio, non più di suicidio “, è chiaro Gianluca Vinci, FdI, presidente commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, dopo la relazione presentata martedì 9 dicembre in audizione dal tenente colonnello del Ris Adolfo Gregori e il medico legale Robbi Manghi, consulenti della commissione, sull’orologio e le lesioni al polso dell’ex manager. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
