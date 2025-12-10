Morte David Rossi commissione parlamentare inchiesta | Per la prima volta si può parlare di omicidio non più di suicidio

Corrieretoscano.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La morte di David Rossi, ex capo comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, avvenuta nel 2013, continua a suscitare interrogativi. La commissione parlamentare d'inchiesta ha recentemente affermato che, per la prima volta, si può parlare di omicidio anziché di suicidio, riaccendendo il dibattito sulla vicenda e sulle circostanze della sua scomparsa.

SIENA – Morte di David Rossi, 51 anni, l’ex capo comunicazione banca Monte dei Paschi di Siena morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato da una finestra del suo ufficio a Palazzo Salimbeni a Siena. “Per la prima volta si può parlare di omicidio, non più di suicidio “, è chiaro Gianluca Vinci, FdI, presidente commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, dopo la relazione presentata martedì 9 dicembre in audizione dal tenente colonnello del Ris Adolfo Gregori e il medico legale Robbi Manghi, consulenti della commissione, sull’orologio e le lesioni al polso dell’ex manager. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

Al via il progetto comunale Sport-Aut per inclusione delle persone autistiche - Zazoom Social News

Qualcuno l’ha tenuto appeso fuori dalla finestra David Rossi la perizia riscrive la storia | Ora la pista è l’omicidio - Zazoom Social News

morte david rossi commissione'La pista dell'omicidio' per la morte di David Rossi - Per la prima volta in oltre 13 anni la parola 'omicidio' accostata nero su bianco alla morte di David Rossi, l'ex capo comunicazione di Mps deceduto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla ... Lo riporta ansa.it

Morte David Rossi, la Commissione parlamentare: "La pista è quella dell'omicidio" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Morte David Rossi, la Commissione parlamentare: 'La pista è quella dell'omicidio' ... Riporta tg24.sky.it