David Rossi trattenuto per i polsi è stato omicidio | la rivelazione delle Iene confermata dalla commissione parlamentare d’inchiesta

Secoloditalia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Anche la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, il manager Mps morto ufficialmente suicida il 2013,con le indagini e i nuovi esperimenti del Ris di Roma, confermerebbe la conclusione a cui è giunta la nuova simulazione 3D commissionata da Le Iene. Per la prima volta dalla sua morte, i carabinieri del Ris hanno ipotizzato che “Rossi sarebbe stato trattenuto per i polsi, sospeso nel vuoto a penzoloni e poi lasciato cadere’. A confermarlo anche i video in esclusiva degli esperimenti svolti dal Ris di Roma”. Lo sottolineano le ”Le Iene” che – nel servizio di Marco Occhipinti e Roberta Rei in onda questa sera in prima serata su Italia 1 – daranno gli sviluppi del caso in esclusiva. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

david rossi trattenuto polsi**Mps-David Rossi: Gregori (Ris) in Commissione, 'qualcuno lo teneva per il polso'** - "Il dato certo è che quando David Rossi è precipitato qualcuno lo teneva per il polso sinistro appeso al balcone. Segnala msn.com