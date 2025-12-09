David Rossi trattenuto per i polsi è stato omicidio | la rivelazione delle Iene confermata dalla commissione parlamentare d’inchiesta
“Anche la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, il manager Mps morto ufficialmente suicida il 2013,con le indagini e i nuovi esperimenti del Ris di Roma, confermerebbe la conclusione a cui è giunta la nuova simulazione 3D commissionata da Le Iene. Per la prima volta dalla sua morte, i carabinieri del Ris hanno ipotizzato che “Rossi sarebbe stato trattenuto per i polsi, sospeso nel vuoto a penzoloni e poi lasciato cadere’. A confermarlo anche i video in esclusiva degli esperimenti svolti dal Ris di Roma”. Lo sottolineano le ”Le Iene” che – nel servizio di Marco Occhipinti e Roberta Rei in onda questa sera in prima serata su Italia 1 – daranno gli sviluppi del caso in esclusiva. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
David Rossi, la Commissione riparte dal mistero della ventiquattr’ore
David Rossi, il giallo della valigetta 24 ore: Commissione inchiesta farà approfondimenti
Le Iene: nuove rivelazioni sul caso David Rossi e ritratto esclusivo di Luchè. L'inchiesta riapre dubbi sulla gestione; il profilo ripercorre carriera e influenze. #LeIene #DavidRossi #Luchè #inchiesta megamodo.com/le-iene-nuove-… Vai su X
Una nuova consulenza, affidata a un ingegnere forense esperto di virtual crash, tornerebbe ad ipotizzare che David Rossi, il capo della comunicazione di Mps morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni, non - facebook.com Vai su Facebook
**Mps-David Rossi: Gregori (Ris) in Commissione, 'qualcuno lo teneva per il polso'** - "Il dato certo è che quando David Rossi è precipitato qualcuno lo teneva per il polso sinistro appeso al balcone. Segnala msn.com
