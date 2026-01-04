Dos Santos il calciatore del Metz eroe a Crans-Montana | è rientrato nel locale per salvare la fidanzata

Tahirys Dos Santos, giovane calciatore del Metz, è rimasto coinvolto nella tragedia di Crans-Montana, dove ha dimostrato coraggio intervenendo per salvare la fidanzata. Diciannovenne, terzino della squadra B del club francese, è tra i superstiti di quell’incidente. La sua vicenda ha attirato l’attenzione, evidenziando il suo ruolo di protagonista in un momento difficile.

(Adnkronos) – Tahirys Dos Santos, diciannovenne terzino della squadra B del Metz (club francese di Ligue 1), è uno dei superstiti della tragedia di Crans-Montana. Il calciatore era al primo piano del locale 'Le Constellation' insieme alla sua ragazza la notte di capodanno e proprio per salvare la sua compagna è rimasto ustionato, dopo essere .

Dos Santos, il calciatore del Metz eroe a Crans-Montana: è rientrato nel locale per salvare la fidanzata - Tahirys Dos Santos, diciannovenne terzino della squadra B del Metz (club francese di Ligue 1), è uno dei superstiti della tragedia di Crans- msn.com

Tahirys Dos Santos, chi è il giocatore eroe del Metz che ha salvato la fidanzata dal rogo di Crans-Montana - Il difensore 19enne è rientrato all'interno del locale in fiamme per soccorrere la sua ragazza ... msn.com

L'incredibile gesto eroico del calciatore Dos Santos a Crans Montana: cosa ha fatto e come sta ora x.com

Nel tragico incendio di Crans-Montana, in cui sono morte 40 persone di cui almeno 6 italiani, è rimasto coinvolto anche un giovane calciatore del Metz: il 19enne Tahirys dos Santos. Come raccontato dal suo agente Christophe Hutteau a BFM, il giocatore era - facebook.com facebook

