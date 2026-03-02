Montevergine scatta l’ora dei rocciatori | sfida per riaprire entro Pasqua

A Montevergine i rocciatori specializzati sono entrati in azione per mettere in sicurezza il costone del Partenio. Dopo i sopralluoghi tecnici dei giorni scorsi, le operazioni di intervento sono ora in corso con l’obiettivo di riaprire la zona entro Pasqua. La sfida riguarda la messa in sicurezza di un’area strategica e il lavoro dei professionisti sta procedendo senza sosta.

Tempo di lettura: 2 minuti Svolta nelle operazioni di messa in sicurezza del costone del Partenio. Dopo i sopralluoghi tecnici dei giorni scorsi, entrano ufficialmente in azione i rocciatori specializzati. Una squadra di operai acrobatici, pronti a lavorare sospesi nel vuoto, è stata chiamata per domare la parete rocciosa che sovrasta la strada provinciale, chiusa dallo scorso novembre a causa di un massiccio smottamento. L'intervento dei " ragni " della Costiera si è reso necessario per affrontare i punti più critici e impervi della frana, là dove i mezzi meccanici tradizionali non possono arrivare. L'obiettivo è chiaro e ambizioso: stabilizzare il versante e liberare la carreggiata per consentire la riapertura del transito, almeno a senso unico alternato, entro le festività pasquali.