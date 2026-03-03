Montechiarugolo | 3 eventi per le donne e il voto del 1946

A Montechiarugolo, nel mese di marzo, si svolgono tre eventi dedicati alle donne e al voto del 1946. Le iniziative coinvolgono diverse comunità del territorio e affrontano temi legati alla partecipazione femminile nella storia e nella società. Le attività sono rivolte a sensibilizzare il pubblico su aspetti legati alla parità di genere e all’importanza del ruolo delle donne nel passato e nel presente.

Montechiarugolo trasforma il mese di marzo in un calendario denso di iniziative dedicate alla parità di genere e al ruolo delle donne nella società. Il programma, che si snoda tra teatro, formazione e sport, celebra anche l'80° anniversario del referendum del 2 giugno 1946 che sancì il diritto di voto femminile. L'assessora alle Pari opportunità Francesca Tonelli sottolinea come l'obiettivo non sia limitarsi a una celebrazione puntuale dell'8 marzo, ma attivare progetti trasversali nel lungo periodo per educare al rispetto. Il cuore pulsante di questa campagna di sensibilizzazione è rappresentato da tre eventi principali che coprono diverse aree di interesse della comunità locale.