La Spezia si ferma a riflettere sulla storia del voto femminile in Italia. Venerdì alle 16, il centro ‘Memoria in rete’ ospita la presentazione del libro di Giulia Galeotti, che ripercorre le tappe delle donne che hanno ottenuto il diritto di voto nel 1946. La città torna così a ricordare un passo fondamentale nella conquista dei diritti civili.

La Spezia torna a interrogarsi sulle radici della democrazia italiana con la presentazione del volume Storia del voto alle donne in Italia di Giulia Galeotti, in programma venerdì alle 16 al centro ‘Memoria in rete’. L’autrice dialogherà con la giornalista Annalisa Coviello, offrendo un’occasione per ripercorrere uno dei passaggi più significativi della nostra storia civile: l’ingresso delle donne nell’elettorato attivo. L’incontro rientra nel progetto ‘Elettrici 1946: coraggio e libertà’, promosso dall’Istituto spezzino per la Storia della Resistenza, che raccoglie e valorizza sul proprio sito le testimonianze delle donne impegnate nella ricostruzione del Paese all’indomani della Liberazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anno 1946, le donne al voto: viaggio nella storia con Giulia Galeotti

30 gennaio 1945: 80 anni dal voto alle donneIl decreto del 1945 riconosceva il diritto di voto alle donne con almeno 21 anni, ma escludeva le prostitute vaganti. Solo nel marzo 1946, con il Decreto n. 74, arrivò anche il diritto ... polesine24.it

