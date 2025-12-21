In un quartiere affollato di Milano, tra il via e il frastuono quotidiano, si svolge un momento di riflessione e silenzio. In piazza Duomo, tra la gente che corre e si affretta, emerge una presenza inattesa: un uomo incantato, che prega e ringrazia. Questo breve episodio invita a considerare come la spiritualità possa manifestarsi anche nei luoghi più quotidiani e affollati. Riflessioni d’Avvento a Milano. In piazza Duomo tra gente che corre:

Delpini* Perché te ne stai così incantato, folle di Dio? Sei matto? Ho incontrato il folle di Dio: se ne stava incantato proprio lì, in piazza Duomo, in mezzo a un fiume di gente che andava e veniva. E lui era lì, fermo, in mezzo alla piazza. Gli ho detto: "Perché te ne stai così incantato, folle di Dio? Sbrigati! C’è tanto da fare!" Gioia. piena di grazia. Io me ne sto qui e guardo la Madonnina e prego. E non mi muovo: mi incanta e la saluto: gioia. piena di grazia. Tu corri e corri, ma che cosa fai? Tu ti affanni e ti dai pensiero di troppe cose. Io non sono capace: me ne sto qui incantato e vedo il cielo pieno di angeli e la terra piena di angeli e l’angelo Gabriele che non fa niente e solo dice a Maria: gioia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Riflessioni d'Avvento a Milano. In piazza Duomo tra gente che corre: "Io m'incanto, prego e ringrazio"

