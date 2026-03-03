La Procura generale di Venezia ha annunciato che il processo riguardante Monica Busetto deve essere rifatto. Il procuratore generale Federico Prato ha depositato ufficialmente questa richiesta presso il tribunale di Trento, che si occupa del procedimento. La decisione riguarda le modalità e le procedure giudiziarie già adottate, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui passaggi successivi.

VENEZIA - La Procura generale di Venezia scende ufficialmente in campo nel caso di Monica Busetto. Il pg lagunare Federico Prato ha depositato in tribunale a Trento (competente per i casi veneziani) un’istanza di revisione del processo per l’oss mestrina condannata in via definitiva a 25 anni di carcere per l’omicidio della dirimpettaia Lida Taffi Pamio. La richiesta del procuratore si aggiunge a quella dei legali della donna (la seconda, dopo quella presentata e rigettata due anni fa). Anzi, a guardare l’ordine cronologico degli atti depositati alla cancelleria trentina, sarebbe più giusto affermare il contrario: la Pg ha presentato la sua richiesta il 3 febbraio, mentre quella degli avvocati Alessandro Doglioni e Stefano Busetto è datata 9 febbraio. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Monica Busetto, la Procura generale: «Processo da rifare»

Le Iene, i servizi di oggi dal caso Ferragni a quello di Monica BusettoQuesta sera, in prima serata su Italia 1, torna l’appuntamento con Le Iene, condotto da Veronica Gentili insieme a Max Angioni.

Processo Open Arms, la Procura generale chiede l'assoluzione di Salvini in CassazioneA vagliare il ricorso per saltum dei pm di Palermo contro la sentenza di primo grado che aveva scagionato il ministro dalle accuse di sequestro di...

Altri aggiornamenti su Monica Busetto

Argomenti discussi: Monica Busetto, la Procura generale: Processo da rifare.

Busetto, ora anche la procura generale vuole chiedere la revisione del processo per riaprire il caso del delitto Taffi PamioVENEZIA - Dopo la seconda istanza di revisione presentata dalla difesa, potrebbe arrivarne anche una terza. Questa volta, però, a valutare il caso di Monica Busetto (e chiederne l'eventuale ... ilgazzettino.it

Omicidio Pamio, nuova revisione del processo Busetto: «La collanina contaminata dal Dna non è quella della vittima»Alla fine a Monica Busetto e ai suoi avvocati Alessandro Doglioni e Stefano Busetto l’ultimo assist è arrivato dalle «Iene». La seconda richiesta di revisione del processo era già impostata, ... corrieredelveneto.corriere.it