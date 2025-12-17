Processo Open Arms la Procura generale chiede l' assoluzione di Salvini in Cassazione

La Procura generale della Cassazione ha chiesto di confermare l’assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms, in cui è imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. La richiesta arriva dai sostituti Antonietta Picardi e Luigi Giordano, evidenziando l'orientamento della magistratura superiore rispetto alle decisioni precedenti.

Open Arms, la procura in Cassazione chiede la conferma dell'assoluzione per Matteo Salvini - I tre procuratori generali presso la Corte di Cassazione hanno chiesto il rigetto del ricorso della procura della Repubblica di Palermo e quindi la conferma dell’assoluzione per Matteo Salvini, imputa ... msn.com

#Salvini: «Domani l’udienza in Cassazione per il caso Open Arms. A processo per aver fermato gli sbarchi e difeso i confini italiani. Rifarei tutto, a testa alta». - facebook.com facebook

