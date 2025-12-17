Processo Open Arms la Procura generale chiede l' assoluzione di Salvini in Cassazione

La Procura generale della Cassazione ha chiesto di confermare l’assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms, in cui è imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. La richiesta arriva dai sostituti Antonietta Picardi e Luigi Giordano, evidenziando l'orientamento della magistratura superiore rispetto alle decisioni precedenti.

La Procura generale della Cassazione, rappresentata dai sostituti Antonietta Picardi e Luigi Giordano, ha chiesto di confermare l’assoluzione per il ministro Matteo Salvini nell'ambito del processo Open Arms, in cui è accusato di sequestro di persona e di rifiuto di atti d'ufficio. Il leader. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

