Processo Open Arms la Procura generale chiede l' assoluzione di Salvini in Cassazione
La Procura generale della Cassazione ha chiesto di confermare l’assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms, in cui è imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. La richiesta arriva dai sostituti Antonietta Picardi e Luigi Giordano, evidenziando l'orientamento della magistratura superiore rispetto alle decisioni precedenti.
La Procura generale della Cassazione, rappresentata dai sostituti Antonietta Picardi e Luigi Giordano, ha chiesto di confermare l’assoluzione per il ministro Matteo Salvini nell'ambito del processo Open Arms, in cui è accusato di sequestro di persona e di rifiuto di atti d'ufficio. Il leader. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Open Arms, la procura generale della Cassazione chiede l’assoluzione per Matteo Salvini
Leggi anche: Open Arms, la procura generale della Cassazione “boccia” il ricorso dei pm contro l’assoluzione di Salvini
Processo Salvini-Open Arms attesa per il pronunciamento della Cassazione
Open Arms, la Procura generale della Cassazione chiede di confermare l'assoluzione per Salvini - La procura generale della Cassazione ha chiesto di confermare l'assoluzione per il ministro Matteo Salvini nel processo Open Arms. rainews.it
Open Arms, la procura in Cassazione chiede la conferma dell'assoluzione per Matteo Salvini - I tre procuratori generali presso la Corte di Cassazione hanno chiesto il rigetto del ricorso della procura della Repubblica di Palermo e quindi la conferma dell’assoluzione per Matteo Salvini, imputa ... msn.com
#Salvini: «Domani l’udienza in Cassazione per il caso Open Arms. A processo per aver fermato gli sbarchi e difeso i confini italiani. Rifarei tutto, a testa alta». - facebook.com facebook
Domani l’udienza in Cassazione per il caso Open Arms. A processo per aver fermato gli sbarchi e difeso i confini italiani. Rifarei tutto, a testa alta. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.