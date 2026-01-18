Le Iene i servizi di oggi dal caso Ferragni a quello di Monica Busetto

Le Iene propongono oggi servizi su temi di attualità, tra cui il caso Ferragni e l'inchiesta su Monica Busetto. Si parlerà del Pandoro Gate, oltre a approfondimenti su giustizia, violenza e truffe online. Un approfondimento dettagliato su questioni di interesse pubblico, presentate con chiarezza e sobrietà, per offrire agli spettatori un'informazione completa e accurata.

Questa sera, in prima serata su Italia 1, torna l'appuntamento con Le Iene, condotto da Veronica Gentili insieme a Max Angioni. Anche questa settimana il programma propone una puntata ricca di inchieste e servizi di attualità, tra casi giudiziari, cronaca e approfondimenti su temi che continuano a far discutere. Dopo mesi di polemiche e indagini, Chiara Ferragni è stata prosciolta dalle accuse di truffa aggravata legate ai casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Nel servizio firmato da Stefano Corti, l'inviato incontra l'imprenditrice digitale, le porta simbolicamente un pandoro e ripercorre passo dopo passo l'intera vicenda che ha acceso il dibattito pubblico negli ultimi mesi.

