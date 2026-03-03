Monete medievali riemergono dal passato | Un piccolo Santo Graal sotto terra

Due sottili dischi d'argento, rimasti nascosti per oltre otto secoli sotto un campo agricolo inglese, tornano oggi a raccontare una storia di commerci, sovrani e mani callose. È accaduto a Crich, nel Derbyshire, dove Chris Revill, 65 anni, ha riportato alla luce due monete medievali poi ufficialmente dichiarate come "tesori" al termine di un'inchiesta pubblica. Cosa sappiamo. La scoperta del "piccolo Santo Graal" con un metal detector Revill non è un neofita. Da quarant'anni pratica la ricerca con metal detector, una passione nata per rilassarsi, respirare aria aperta e condividere il tempo con altri appassionati del Derby Archaeological Recovery.