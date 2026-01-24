La leggenda del Santo Graal e il regno misterioso sono al centro del primo ciclo di conferenze dell’associazione Archeosofica Empoli, inserito nella rassegna

"La leggenda del Santo Graal e il regno misterioso ". Questo il tema del primo ciclo di conferenze, a cura dell’associazione Archeosofica Empoli, della rassegna "Civico 0" alla biblioteca Fucini di Empoli. Si parte questo pomeriggio alle 17 con l’incontro intitolato "La cerca del Santo Graal", che introdurrà il pubblico presente in un affascinante viaggio tra storia e leggenda. Da tempi immemorabili, in varie tradizioni ed in varie epoche, si trovano tracce del mito di un misterioso oggetto sacro contenente un alimento speciale e di un monarca Divino, suo possessore. Calice, pietra, patera, smeraldo, sono simboli che attraversano la storia dei popoli trasversalmente, racchiudendo sempre il medesimo arcano significato: un regno misterioso, una contrada sacra, un castello che si trova oltre il mare amaro della vita e la cerca da parte di prodi cavalieri del calice contenente una bevanda che dona l’immortalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

