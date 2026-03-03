Mondiale 2026 accordo tra Dazn e Fifa per trasmissione 104 partite Ceo Segev | Entusiasti di essere punti di riferimento

Dazn ha annunciato di aver firmato un accordo con la Fifa per trasmettere tutte le 104 partite del Mondiale 2026. Il CEO dell’azienda ha espresso entusiasmo per questa collaborazione, sottolineando il ruolo di riferimento assunto nel settore. L’accordo riguarda la trasmissione degli incontri e rappresenta un passaggio importante per la piattaforma streaming, che si prepara a coprire l’intero torneo.

Dazn raggiunge un accordo con Fifa per trasmettere tutte le 104 partite del Mondiale 2026, il primo a giocarsi in tre paesi (Canada, Messico e Stati Uniti) e a vedere 48 squadre in campo In occasione dell'edizione 2026 dei Mondiali di calcio maschile, in programma questa estate dall'11 giugno.