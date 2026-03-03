Molino Scoppettuolo investe sui giovani | al via il corso ITS per l’innovazione sostenibile in agricoltura

Sabato 7 marzo 2026 alle ore 10, Molino Scoppettuolo srl avvia un corso ITS dedicato all’innovazione sostenibile in agricoltura. L’azienda ha deciso di investire sui giovani del territorio, promuovendo un percorso formativo che punta a sviluppare competenze nel settore agricolo. L’iniziativa coinvolge studenti e professionisti interessati a approfondire tematiche legate alla sostenibilità e alle nuove tecnologie agricole.

Un investimento sul futuro dell'agricoltura e dei giovani del territorio. È questa la visione che guida Molino Scoppettuolo srl, che sabato 7 marzo 2026, alle ore 10.00, aprirà le porte della propria sede di Grottaminarda per presentare il nuovo corso biennale Agri–Food Production Sustainability.