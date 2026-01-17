Cinema scuola e futuro | il Festival di Pompei investe sui giovani talenti

Il Festival Internazionale del Cinema di Pompei, organizzato dalla Fondazione Cultura & Innovazione, si propone come un'opportunità di formazione per i giovani talenti. Attraverso la Sessione Scuole, il festival promuove l'uso del linguaggio audiovisivo come strumento di crescita culturale, sociale e civile degli studenti. Un'iniziativa che rafforza l'impegno nel valorizzare le nuove generazioni e il loro ruolo nel futuro del cinema e della cultura.

La Fondazione Cultura & Innovazione rafforza il proprio impegno nella formazione delle nuove generazioni puntando sulla Sessione Scuole del Festival Internazionale del Cinema di Pompei ", un progetto educativo che mette il linguaggio audiovisivo al centro della crescita culturale, sociale e civile degli studenti. L'iniziativa si inserisce nell'edizione 2026 del Festival, in programma dall'1 al 7 giugno nella cornice del Parco Archeologico di Pompei, e propone un percorso strutturato che unisce formazione e produzione. Gli studenti saranno coinvolti in laboratori, incontri e masterclass con professionisti del cinema, fino alla realizzazione di opere audiovisive che potranno essere presentate all'interno del contesto festivaliero.

