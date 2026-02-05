Siemens inaugura i nuovi uffici a Firenze e investe sui giovani Al via gli School Tech Awards 2026

Questa mattina Siemens ha aperto ufficialmente i nuovi uffici a Firenze, all’interno della Manifattura Tabacchi. L’azienda ha deciso di puntare sui giovani, investendo sui programmi e sugli eventi legati all’innovazione. Al via anche gli School Tech Awards 2026, un’iniziativa che vuole coinvolgere gli studenti e promuovere le nuove tecnologie. La cerimonia si è svolta tra sorrisi e progetti futuri, simbolo di un impegno concreto per lo sviluppo della città.

Firenze, 5 febbraio 2026 – Siemens ha inaugurato a Firenze i suoi nuovi uffici all'interno della Manifattura Tabacchi, uno dei più importanti progetti di recupero industriale della città. La nuova sede, sviluppata su una superficie di circa 380 metri quadrati, si inserisce in un contesto pensato per favorire collaborazione, sostenibilità e senso di comunità, interpretando i cambiamenti in atto nel mondo del lavoro e rafforzando la presenza del gruppo in Toscana. La tech company, attiva nell'industria, nelle infrastrutture, nella mobilità e nella sanità, in Italia ha oltre 2 miliardi di fatturato e conta 2.

