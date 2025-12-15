Cna Foggia incontra i consiglieri regionali | imprese e istituzioni a confronto sul futuro delle piccole e medie imprese

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Foggia si è tenuto il primo incontro ufficiale tra Cna Foggia e i consiglieri regionali eletti, focalizzato sulle sfide e opportunità delle piccole e medie imprese e dell’artigianato nella provincia, in vista dell’applicazione della nuova legge regionale di settore. Un confronto volto a rafforzare il dialogo tra imprese e istituzioni per favorire lo sviluppo locale.

cna foggia incontra i consiglieri regionali imprese e istituzioni a confronto sul futuro delle piccole e medie imprese

© Foggiatoday.it - Cna Foggia incontra i consiglieri regionali: imprese e istituzioni a confronto sul futuro delle piccole e medie imprese

Si è svolto a Foggia il primo incontro ufficiale di Cna Foggia con i consiglieri regionali eletti della provincia di Foggia, dedicato ai temi dell’artigianato e dello sviluppo delle piccole e medie imprese della Capitanata, in relazione alla nuova legge regionale di settore.L’iniziativa, promossa. Foggiatoday.it

TG 02.07.15 Regione Puglia, oggi pomeriggio proclamazione dei consiglieri eletti

Video TG 02.07.15 Regione Puglia, oggi pomeriggio proclamazione dei consiglieri eletti

cna foggia incontra consiglieriCna Foggia incontra i consiglieri regionali: imprese e istituzioni a confronto sul futuro delle piccole e medie imprese - Nel corso di un dibattito serrato con imprenditori e artigiani presenti, i consiglieri hanno manifestato ... foggiatoday.it

FOGGIA ‘Capitanata 2030’: CNA Foggia apre il dialogo sul futuro dell’artigianato e delle piccole imprese - Si è svolto a Foggia il primo incontro dedicato all'artigianato e sviluppo delle piccole e medie imprese della Capitanata ... statoquotidiano.it