Cna Foggia incontra i consiglieri regionali | imprese e istituzioni a confronto sul futuro delle piccole e medie imprese

A Foggia si è tenuto il primo incontro ufficiale tra Cna Foggia e i consiglieri regionali eletti, focalizzato sulle sfide e opportunità delle piccole e medie imprese e dell’artigianato nella provincia, in vista dell’applicazione della nuova legge regionale di settore. Un confronto volto a rafforzare il dialogo tra imprese e istituzioni per favorire lo sviluppo locale.

© Foggiatoday.it - Cna Foggia incontra i consiglieri regionali: imprese e istituzioni a confronto sul futuro delle piccole e medie imprese Si è svolto a Foggia il primo incontro ufficiale di Cna Foggia con i consiglieri regionali eletti della provincia di Foggia, dedicato ai temi dell’artigianato e dello sviluppo delle piccole e medie imprese della Capitanata, in relazione alla nuova legge regionale di settore.L’iniziativa, promossa. Foggiatoday.it TG 02.07.15 Regione Puglia, oggi pomeriggio proclamazione dei consiglieri eletti Cna Foggia incontra i consiglieri regionali: imprese e istituzioni a confronto sul futuro delle piccole e medie imprese - Nel corso di un dibattito serrato con imprenditori e artigiani presenti, i consiglieri hanno manifestato ... foggiatoday.it

FOGGIA ‘Capitanata 2030’: CNA Foggia apre il dialogo sul futuro dell’artigianato e delle piccole imprese - Si è svolto a Foggia il primo incontro dedicato all'artigianato e sviluppo delle piccole e medie imprese della Capitanata ... statoquotidiano.it

Quando la fisica incontra l’anima Vincenzo Schettini arriva al Marconi di Foggia! Il 17 dicembre gli studenti del liceo “G. Marconi” incontreranno il celebre professore-divulgatore per un dialogo speciale dedicato al suo libro “La vita che ci piace”. Un pomerigg - facebook.com facebook

San Michele, al via le assemblee di quartiere a #Foggia: incontro pubblico al Centro culturale “Giulio Regeni” x.com