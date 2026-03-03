Carezze spinte e baci alle bambine a cui faceva lezione | arrestato maestro di karate

Un maestro di karate è stato arrestato a Bologna il 3 marzo 2026. Secondo le indagini, avrebbe ripetutamente toccato e baciato le bambine a cui insegnava. Le accuse riguardano comportamenti inappropriati durante le lezioni di karate. La polizia ha eseguito l’arresto sulla base di testimonianze e prove raccolte. L’uomo si trova ora in custodia e sono in corso ulteriori verifiche.

Bologna, 3 marzo 2026 – Avrebbe più volte allungato le mani sulle bambine a cui faceva lezioni di karate. Carezze spinte, sia sopra che sotto i vestitini, e baci, quando nessuno lo poteva vedere. Un cinquantaseienne bolognese è stato arrestato venerdì pomeriggio dalla Squadra Mobile a seguito di un’indagine partita dalla segnalazione dei genitori di una delle bambine che frequentavano la palestra in provincia dove l’uomo insegnava arti marziali. Gli investigatori della polizia, ascoltando le ragazzine e con attività tecnica, sono riusciti a ricostruire almeno quattro vittime, tutte tra gli 11 e i 12 anni, che avrebbero subito le molestie dell’uomo, fino all’altro giorno incensurato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

