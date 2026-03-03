Macron | La portaerei De Gaulle in rotta per il Mediterraneo In fiamme il consolato Usa a Dubai Idf | Colpito rifugio segreto dove operavano un gruppo di scienziati nucleari di Teheran
Il presidente francese ha annunciato che la portaerei De Gaulle si sta dirigendo verso il Mediterraneo. Nel frattempo, il consolato degli Stati Uniti a Dubai è stato colpito da un incendio. L'Israeli Defense Forces ha dichiarato di aver attaccato un rifugio segreto a Teheran, dove si trovavano un gruppo di scienziati nucleari. La Mezzaluna Rossa ha comunicato che almeno 787 persone sono morte, mentre un aereo con 200 studenti è atterrato a Malpensa proveniente da Abu Dhabi.
Mezzaluna Rossa: «Almeno 787 morti». Atterrato a Malpensa l'aereo da Abu Dhabi con 200 studenti italiani. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Macron manda la Charles de Gaulle nel Mediterraneo e chiede de-escalation diplomaticaParigi schiera la portaerei Charles de Gaulle, annuncia abbattimenti di droni e chiede la cessazione degli attacchi, promuovendo soluzioni diplomatiche per la stabilità regionale
Portaerei francese Charles de Gaulle in rotta per il Mediterraneo. Macron: «Due basi colpite, abbiamo abbattuto dei droni»Mesdames et Messieurs, arriva la portaerei Charles de Gaulle. L'annuncio lo ha dato il presidente francese Macron nel suo discorso alla nazione sulla crisi in Medio Oriente.
“Per essere liberi bisogna essere temuti”. Questa è la filosofia dietro l’annuncio del presidente francese, Emmanuel Macron, che alla base militare di Ile Longue, in Bretagna, ha detto chiaramente che la Francia aumenterà le proprie testate nucleari. E lo ha fatt - facebook.com facebook
Molto presto - forse questione di mesi, neanche di anni - ci si ricorderà dei leader europei che hanno tenuto la schiena diritta davanti all’arroganza e alla prepotenza di @realDonaldTrump. Si citeranno #Starmer, #Macron, #Sanchez, #Frederiksen. Certo non x.com