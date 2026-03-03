Macron | La portaerei De Gaulle in rotta per il Mediterraneo In fiamme il consolato Usa a Dubai Idf | Colpito rifugio segreto dove operavano un gruppo di scienziati nucleari di Teheran

Il presidente francese ha annunciato che la portaerei De Gaulle si sta dirigendo verso il Mediterraneo. Nel frattempo, il consolato degli Stati Uniti a Dubai è stato colpito da un incendio. L'Israeli Defense Forces ha dichiarato di aver attaccato un rifugio segreto a Teheran, dove si trovavano un gruppo di scienziati nucleari. La Mezzaluna Rossa ha comunicato che almeno 787 persone sono morte, mentre un aereo con 200 studenti è atterrato a Malpensa proveniente da Abu Dhabi.