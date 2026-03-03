Mobilitazione nazionale per la sindacalista Giorgia Costantino segretaria Ugl sospesa da Globo

Lunedì si è annunciata una mobilitazione nazionale organizzata dall’Ugl Terziario in solidarietà con Giorgia Costantino, segretaria Ugl Parma e dipendente del punto vendita Globo. La giornata di protesta è prevista per mercoledì 4 marzo e si svolgerà in risposta alla sospensione dal servizio decisa dall’azienda il 18 febbraio, a seguito di un provvedimento disciplinare.

