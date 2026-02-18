Sindacalista e commessa di Globo sospesa l' Ugl | Colpita per le sue lotte a favore dei diritti delle lavoratrici

Giorgia Costantino, sindacalista e commessa di Globo a Parma, è stata sospesa dal lavoro a causa della sua attività sindacale. La sospensione arriva dopo che aveva promosso iniziative per tutelare le lavoratrici e migliorare le condizioni di lavoro nel negozio. L'Ugl denuncia una rappresaglia e chiede chiarimenti all’azienda. La decisione ha scatenato proteste tra i colleghi, che vedono la sospensione come un atto di intimidazione. La situazione resta sotto osservazione, mentre si aspettano risposte ufficiali da Globo.

Provvedimento cautelare dell'azienda nei confronti di Giorgia Costantino, segretaria territoriale di Ugl Parma. Il segretario regionale Ugl terziario Pino de Rosa: "Le sue azioni hanno indispettito l'azienda. Siamo al secondo tentativo di provvedimento ritorsivo" Giorgia Costantino, sindacalista e segretaria territoriale di Ugl Parma è stata sospesa dal suo posto di lavoro all'interno del negozio Globo di Parma. Nei suoi confronti l'azienda ha avviato un'azione disciplinare. Nella mattinata di mercoledì 18 febbraio si è svolta un'assemblea sindacale per affrontare il tema.