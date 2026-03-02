Giorgia Costantino sospesa dal lavoro | la protesta arriva nei negozi salernitani di Globo
Il 4 marzo si terrà una giornata di mobilitazione nazionale promossa dall’Ugl Terziario in solidarietà con Giorgia Costantino, dipendente del negozio Globo di Salerno e segretario dell’Ugl di Parma. La donna è stata sospesa dal lavoro il 27 gennaio scorso a causa di una contestazione disciplinare da parte dell’azienda. La protesta coinvolgerà i negozi Globo presenti sul territorio.
