Una Hotels Il filotto arriva a 4 per l’Under 19 U17 schiacciasassi

L’Under 19 di Una Hotels conquista la quarta vittoria su quattro partite nella seconda fase. I giovani hanno superato Torino 109-85, prendendo subito il comando del match e chiudendo i primi due quarti avanti 61-42. La squadra mantiene alta la concentrazione e si prende la vetta solitaria in classifica.

L'Under 19 coglie la quarta vittoria in altrettanti match nella seconda fase, superando Torino 109-85 e conquista la vetta solitaria: gara indirizzata nei primi due quarti, chiusi avanti 61-42. Una Hotels: Mainini, Selva 2, Carboni 8, Hadzhyiev 9, Manfredotti A. 8, Manfredotti L. 10, Emokhare 8, Borzacca 5, Abreu 20, Samb 15, Frashni 8, Deme 16. All. Rossetti. Prova di forza anche per l'Under 17 che passa con autorità a Imola 63-104. Dopo un primo quarto equilibrato (17-24 al 10'), i biancorossi scavano il solco prima dell'intervallo (30-49 al 20') e poi dilagano (48-80 al 30'). Una Hotels: Galli 7, Morcavallo 9, Baldasseroni 15, Rinaldini 17, Petacchi 8, Ghizzi 9, Mambriani 8, San Pietro 7, Cuoghi 4, Tamba 18, Casolari 2.

