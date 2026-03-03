Mitch Johnson e Kenny Atkinson eletti Coach del mese NBA

Mitch Johnson, allenatore dei San Antonio Spurs, e Kenny Atkinson, alla guida dei Cleveland Cavaliers, sono stati nominati rispettivamente allenatori del mese nei rispettivi conference NBA. La loro scelta è stata ufficializzata da leghe e comitati competenti, che hanno riconosciuto i risultati ottenuti nelle ultime settimane. La decisione riguarda le prestazioni delle squadre sotto la loro direzione durante il mese passato.

Febbraio ha rafforzato l'immagine di due squadre capaci di imprimere una crescita costante lungo il mese, premiando chi ha saputo guidare i propri giocatori con efficacia. Per il periodo giocato a febbraio, due allenatori emergono come punti di riferimento nelle rispettive conference. La designazione è stata attribuita agli Mitch Johnson dei Spurs e a Kenny Atkinson dei Cavaliers per le partite disputate nel mese di febbraio.