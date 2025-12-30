Spurs parola d’ordine reazione | Mitch Johnson chiede focus e compattezza per ripartire contro Cleveland

I San Antonio Spurs affrontano la sfida contro i Cleveland Cavaliers con l’obiettivo di reagire alla recente battuta d’arresto. Mitch Johnson sottolinea l’importanza di mantenere focus e compattezza, puntando su una ripresa concreta e continua. Dopo un periodo di alti e bassi, la squadra si concentra sul consolidamento del lavoro svolto, per riprendere il cammino verso obiettivi condivisi e risultati stabili.

Dopo una battuta d'arresto che ha riportato tutti con i piedi per terra, i San Antonio Spurs si preparano a tornare in campo contro i Cleveland Cavaliers con un obiettivo chiaro: ripartire subito e dimostrare che la crescita vista nelle ultime settimane non è stata un fuoco di paglia. Nel prepartita, l'head coach Mitch Johnson ha impostato il tono della serata insistendo su tre concetti: concentrazione, preparazione e togetherness, cioè quella compattezza di gruppo che, in NBA, spesso vale quanto un piano tattico. Un test vero dopo la frenata. L'ultima partita ha lasciato un segnale forte nello spogliatoio: quando l'intensità cala anche solo di poco, la lega ti presenta il conto.

