James Harden loda Jarrett Allen il coach Atkinson invita alla calma
James Harden ha elogiato Jarrett Allen, che ha contribuito con 26 punti e 14 rimbalzi nella vittoria dei Cavaliers. La squadra di coach Atkinson ha centrato la settima vittoria consecutiva, spinta anche da Donovan Mitchell, autore di 32 punti. Allen ha dominato sotto canestro e ha dato sicurezza alla squadra. Tuttavia, l’allenatore invita a mantenere la calma e a non esaltarsi troppo. I Cavaliers continuano a sorprendere con prestazioni solide e costanti.
Una nuova corrente di gioco sta emergendo nei Cavaliers con l’ingresso di James Harden, e le dinamiche di squadra mostrano segnali concreti di crescita e di potenziale incremento di rendimento collettivo. L’intesa tra i giocatori si sta sviluppando rapidamente, aprendo scenari interessanti per il proseguo della stagione. secondo nba.com, l’ex texano ha contribuito con oltre 22 punti e 11 rimbalzi in 30 minuti nelle ultime cinque vittorie, accompagnati da 12 assist forniti dal nuovo compagno. la combinazione tra Harden e jarrett allen ha valorizzato la presenza vicino al ferro, migliorando le possibilità di punteggio dell’interno.🔗 Leggi su Mondosport24.com
