Cristiano Ronaldo lascia l’Arabia? Il volo del suo jet privato dopo l’attacco all’ambasciata USA di Riad

Il jet privato di Cristiano Ronaldo, valutato circa 70 milioni di euro, è decollato dalla Arabia Saudita durante le prime ore del mattino. Il suo volo arriva in un periodo caratterizzato da tensioni nella regione del Golfo, in particolare dopo l’attacco all’ambasciata degli Stati Uniti a Riad. Ronaldo si trova ora fuori dal Paese, mentre la situazione in zona resta instabile.

Il jet privato da 70 milioni di euro di Cristiano Ronaldo ha lasciato l’Arabia Saudita nel cuore della notte, in un momento segnato da forte instabilità nell’area del Golfo. Secondo i sistemi di tracciamento aereo, il velivolo – un Bombardier Global Express 6500 acquistato nel 2024 dopo la cessione del precedente Gulfstream – è decollato da Riad con destinazione Madrid, dove è atterrato dopo quasi sette ore di volo, sorvolando Egitto e Mediterraneo. Il trasferimento dell’aereo arriva in un contesto di massima allerta. La capitale saudita è stata interessata da attacchi con droni, che hanno colpito diversi obiettivi, inclusa l’area dell’ambasciata statunitense. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

