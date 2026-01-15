Drag Queen all' Ollys | Ecco chi c' era le immagini

Lo scorso evento all'Ollys di Pilastro ha visto protagonista una serata dedicata al cabaret drag queen, con le esibizioni di Ape Regina e La Tina. Durante la serata, i partecipanti hanno potuto gustare una cena accompagnata da intrattenimento e musica, con la performance di Pianfo Dj. Di seguito, alcune immagini che illustrano i momenti più significativi della serata.

Serata con spettacolo Drag Queen all'Ollys di Pilastro. Cena e spettacolo con le drag Ape Regina e La Tina, tantissime risate e poi tanta musica con Pianfo Dj. Sabato serata live con Michele Tedeschi. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

