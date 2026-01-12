A Firenze torna Beauty Queen Toscana | drag spettacolo e solidarietà

Da lanazione.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, sabato 17 gennaio 2026, si svolgerà l’edizione 2026 di “Beauty Queen – La più bella Drag Queen d’Italia” per la Toscana. L’evento unisce spettacolo e impegno sociale, contribuendo alla valorizzazione della cultura drag e promuovendo la solidarietà nella comunità locale. Un appuntamento che invita a condividere un momento di intrattenimento e sensibilizzazione, confermando il ruolo di Firenze come centro di eventi culturali e sociali.

Firenze, 12 gennaio 2026 - Colore, spettacolo e impegno sociale si incontrano a Firenze sabato 17 gennaio con l’edizione 2026 di “Beauty Queen – La più bella Drag Queen d’Italia” per la Regione Toscana, uno degli appuntamenti più attesi del panorama drag regionale. Una serata che promette energia, ironia e talento, ma che sceglie anche di legare il palcoscenico a una causa concreta, trasformando il concorso in un evento solidale. L’iniziativa si svolgerà negli spazi del Cral Alia, in via Bibbiena 21, e prenderà il via alle 20 con un aperitivo di benvenuto, seguito alle 21 dall’inizio ufficiale del concorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

a firenze torna beauty queen toscana drag spettacolo e solidariet224

© Lanazione.it - A Firenze torna “Beauty Queen Toscana”: drag, spettacolo e solidarietà

Leggi anche: Elecktra Bionic, la drag queen torinese sul palco al concerto di Elodie: "Un traguardo incredibile"

Leggi anche: La Toscana terra di studio e talento: il Salone dello Studente torna a Firenze

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.