A Firenze torna Beauty Queen Toscana | drag spettacolo e solidarietà

A Firenze, sabato 17 gennaio 2026, si svolgerà l’edizione 2026 di “Beauty Queen – La più bella Drag Queen d’Italia” per la Toscana. L’evento unisce spettacolo e impegno sociale, contribuendo alla valorizzazione della cultura drag e promuovendo la solidarietà nella comunità locale. Un appuntamento che invita a condividere un momento di intrattenimento e sensibilizzazione, confermando il ruolo di Firenze come centro di eventi culturali e sociali.

Firenze, 12 gennaio 2026 - Colore, spettacolo e impegno sociale si incontrano a Firenze sabato 17 gennaio con l'edizione 2026 di "Beauty Queen – La più bella Drag Queen d'Italia" per la Regione Toscana, uno degli appuntamenti più attesi del panorama drag regionale. Una serata che promette energia, ironia e talento, ma che sceglie anche di legare il palcoscenico a una causa concreta, trasformando il concorso in un evento solidale. L'iniziativa si svolgerà negli spazi del Cral Alia, in via Bibbiena 21, e prenderà il via alle 20 con un aperitivo di benvenuto, seguito alle 21 dall'inizio ufficiale del concorso.

