Con l’arrivo delle temperature più basse, la moda si evolve per combinare stile e funzionalità. Il trend della stagione include giacche con dettagli furry, pensate per offrire comfort e un tocco di eleganza. Quando il freddo si fa sentire, scegliere capospalla di qualità diventa fondamentale, senza rinunciare a un’estetica raffinata e attuale. Un modo semplice per unire praticità e tendenza nell’outfit invernale.

C’è un momento preciso, quando la temperatura scende sotto lo zero termico, in cui la moda smette di essere solo estetica e diventa pura necessità di cocooning. Ma quest’anno, la risposta al gelo non è il solito piumino tecnico né il cappotto cammello dal taglio severo. La stagione impone una rivoluzione sensoriale: il trend Furry. Visualizza questo post su Instagram Non stiamo parlando di timidi inserti. Diamo spazio a volume, esagerazione, opulenza tattile e tutto ciò che trasforma la silhouette in una scultura morbida. Dalle passerelle di Milano a Parigi, il messaggio è stato univoco: l’inverno va affrontato con ironia e un pizzico di edonismo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il nuovo trend della stagione è furry anche sulle giacche, per elevare lo stile luxury e portare divertimento sui capospalla invernali

