Mirabilandia 2026 | 15 metri di loop e Nickelodeon Land in scena

Il parco divertimenti Mirabilandia si prepara ad aprire la stagione 2026 giovedì 2 aprile alle ore 10. La novità principale è un nuovo roller coaster di 15 metri di altezza con un loop, mentre il settore Nickelodeon Land sarà completamente rinnovato. L’apertura segnerà l’inizio di una serie di attrazioni e aggiornamenti previsti per questa edizione.

Il conto alla rovescia è iniziato e mancano poche settimane all'apertura ufficiale della stagione 2026 di Mirabilandia, il più grande parco divertimenti d'Italia che aprirà i battenti giovedì 2 aprile alle ore 10.30. Dopo un anno precedente segnato da grandi successi di pubblico e critica, l'impianto si prepara a offrire un'esperienza rinnovata, premata da riconoscimenti internazionali come i Parksmania Awards e i Tiqets Remarkable Venue Awards. La nuova stagione promette di fondere intrattenimento familiare con innovazioni tecnologiche e culturali, puntando su una programmazione densa che spazia dal K-Pop al musical Pinocchio rivisitato in chiave futuristica.