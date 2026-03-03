Mio eroe di Giuliana Musso al Teatro Camploy
Il 5 marzo al Teatro Camploy si terrà la rappresentazione di “Mio eroe” di Giuliana Musso, inserita nella rassegna L’Altro Teatro – Come As You Are. La rassegna si concentra sui linguaggi della scena contemporanea e sulle pratiche che mettono in discussione modelli identitari, sociali e corporei. La pièce viene proposta come parte di questa programmazione dedicata all’innovazione teatrale.
All’interno della rassegna L’Altro Teatro – Come As You Are, dedicata ai linguaggi della scena contemporanea e alle pratiche che mettono in discussione modelli identitari, sociali e corporei, arriva al Teatro Camploy giovedì 5 marzo “Mio eroe” di Giuliana Musso. Come As You Are si caratterizza. 🔗 Leggi su Veronasera.it
"Il disobbediente" al Teatro CamployTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il giorno...
Al Teatro Camploy "Come nei giorni migliori" di Leonardo LidiCome As You Are si caratterizza come spazio di attraversamento tra danza, teatro e arti visive che accoglie opere ibride e radicali, capaci di...
Tutto quello che riguarda Giuliana Musso
Discussioni sull' argomento Teatro del Parco: Giuliana Musso mercoledì 4 marzo in un monologo sulla guerra; La Repubblica delle donne a 80 anni dal voto: oltre 80 eventi in città. Il programma; 8 marzo: la Repubblica delle donne, 80 anni di futuro; Cultura Venezia: gli appuntamenti dal 27 febbraio al 6 marzo.
Cosa resta quando un figlio non torna più a casa Mio Eroe, di e con Giuliana Musso, è un monologo che attraversa la guerra contemporanea dalla prospettiva più intima e potente: quella delle madri dei 53 militari italiani caduti in Afghanistan durante la missi - facebook.com facebook