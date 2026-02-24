Al Teatro Camploy Come nei giorni migliori di Leonardo Lidi

Come As You Are si caratterizza come spazio di attraversamento tra danza, teatro e arti visive che accoglie opere ibride e radicali, capaci di interrogare il presente attraverso il corpo, il suono e l’immagine. In questo contesto di dialogo tra generazioni artistiche diverse, tra nuove voci emergenti e sguardi già riconosciuti nel panorama nazionale, con l’obiettivo di offrire alla città un cartellone trasversale, accessibile e culturalmente significativo, il 26 febbraio alle ore 20.45 il Teatro Camploy accoglie la compagnia del Teatro Stabile di Torino guidata da Leonardo Lidi, regista tra i più apprezzati della nuova generazione, con Come nei giorni migliori. 🔗 Leggi su Veronasera.it

"Il disobbediente" al Teatro CamployMercoledì 18 marzo 2026 alle 21, il Teatro Camploy di Verona ospita lo spettacolo teatrale

Leggi anche: Ulula canta Lucio Dalla al Teatro Camploy

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Di Molecola In Molecola: Ma - Machina Mater al Teatro Camploy il 19 febbraio 2026; Cosa fare a Verona e provincia nel weekend: eventi del 21 e 22 febbraio 2026; Il disobbediente al Teatro Camploy il 18 marzo 2026; Crescere, la guerra torna nei teatri.

La filosofia di Nietzsche spiegata in technicolor al Teatro CamployFriedrich Nietzsche come non l’avete mai visto: al teatro Camploy di Verona la filosofia spiegata con la musica e i colori ... veronaoggi.it

Verona, il teatro che pensa: al Camploy Vanessa Roghi racconta l'infanzia come utopia possibileL’Altro Teatro Extra accende il dibattito su bambine e bambini come specchio della società e spazio di trasformazione civile: un dialogo con il direttore artistico Fabrizio Arcuri e Giulia Siviero ... veronasera.it

Vi aspetto per il mio concerto al Teatro Camploy di Verona il 31 Marzo Ultimissimi biglietti qui: https://www.ticketone.it/event/20889724 - facebook.com facebook