Picchiato rapinato e sequestrato per un debito di droga | notte di violenza in città

Questa notte a Bergamo, un uomo è stato vittima di violenza. È stato picchiato, immobilizzato e rapinato da tre uomini. Dopo averlo abbandonato in strada, gli aggressori sono stati identificati: uno è stato arrestato per droga, gli altri due denunciati per sequestro di persona e rapina.

Bergamo. Picchiato, immobilizzato, derubato e abbandonato in strada. Tre presunti aggressori identificati: uno arrestato per droga, due denunciati per sequestro di persona e rapina. È il bilancio di una notte piuttosto movimentata, quella tra venerdì e sabato scorso nella periferia della città. Zona Carnovali, ore 3. Un cittadino straniero, con problemi di tossicodipendenza, cammina senza meta quando incrocia un’auto con a bordo due conoscenti. Sale con loro, ma è l’inizio di un incubo. Uno dei due gli rinfaccia un vecchio debito per droga: qualche centinaio di euro che l’uomo non ha, o dice di non avere.🔗 Leggi su Bergamonews.it

A Tivoli, un uomo di 33 anni è stato vittima di violenza e aggressione legata a un debito di droga.

