I lavori per il tram si avvicinano alla fine nelle zone della Fiera e del Maggiore

I lavori per il tram a Bologna sono quasi conclusi a causa delle riparazioni ai cantieri di zona Fiera e ospedale Maggiore. Gli operai stanno completando l’installazione di segnali e semafori, un passo fondamentale per la messa in funzione del nuovo mezzo pubblico. In viale della Fiera e viale Europa, le attività si concentrano sulla sistemazione delle infrastrutture, mentre i residenti si preparano all’apertura ufficiale del tram prevista per il prossimo anno. I lavori procedono secondo il cronoprogramma stabilito.

Entro il 2026 Bologna avrà il suo tram. Così, anche i lavori si avviano alla conclusione. È il caso dei cantieri in zona Fiera e in zona ospedale Maggiore: in viale della Fiera e in viale Europa è in corso “l’installazione della segnaletica e dei nuovi impianti semaforici e, già dalla prossima settimana, anche in viale Aldo Moro si procederà con l’asfaltatura definitiva” scrive il Comune in una nota. Similmente, in zona ospedale, è in programma l’installazione della segnaletica orizzontale in via Saffi e la ‘marcatura’ dei nuovi parcheggi. Sono previste alcune modifiche alla viabilità tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, come ad esempio la chiusura di largo Nigrisoli - che durerà tre settimane - per alcuni interventi alla rete idrica sotterranea.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Fine lavori del tram a Bologna: la data si avvicina per le zone Maggiore e Fiera (ma ci sono nuove chiusure)Il completamento dei lavori del tram a Bologna è vicino.

