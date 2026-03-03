minaccia e disturba in bar a cadelbosco 31enne denunciato

Un uomo di 31 anni è stato denunciato dopo aver minacciato e disturbato clienti in un bar di Cadelbosco di Sopra. Secondo quanto riferito, è entrato nel locale, si è servito una birra dal frigorifero e ha causato scompiglio all’interno del locale. La polizia ha intervenuto e ha proceduto con la denuncia dell’individuo.

Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia), 3 marzo 2026 – E’ entrato in un bar del centro a Cadelbosco Sopra per poi servirsi dal frigo, consumando una birra. Ma al momento di pagare, un uomo di 31 anni residente in paese, si è rifiutato di saldare il conto, sostenendo che avrebbe fatto a modo suo e ribadendo che già in passato era stato colpito da un divieto di accesso al locale pubblico. Sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno identificato l’individuo. Poi i carabinieri della caserma del paese hanno approfondito le indagini, scoprendo che il 31enne aveva terminato pochi giorni prima una misura cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti della dipendente del bar, per un precedente caso di atti persecutori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

