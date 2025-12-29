Ordina cibo a domicilio per Natale e minaccia il rider con una pistola | 31enne denunciato

Un uomo di 31 anni di Pavia è stato denunciato per minaccia aggravata dopo aver puntato una pistola contro un rider durante una consegna natalizia. L’episodio si è verificato il giorno di Natale, quando il cliente ha rivolto una minaccia armata al corriere che stava consegnando il cibo ordinato online. L’intera vicenda evidenzia i rischi legati alle interazioni tra clienti e operatori di consegna.

Un 31enne di Pavia è stato denunciato per minaccia aggravata. L'uomo avrebbe puntato la pistola contro un rider che il giorno di Natale gli aveva consegnato il cibo ordinato online. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Ordina del cibo d'asporto ma non paga e minaccia con un coltello il titolare Leggi anche: Minaccia l'ex moglie con un messaggio Whatsapp accompagnato dalla foto di una pistola: denunciato Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il pranzo della Vigilia e di Natale: ecco i menù d'asporto a Reggio Calabria; Quanti italiani spacciano per propri i piatti ordinati al delivery; Il pranzo di Natale consegnato a domicilio; Auser e Pubblica Assistenza insieme per un Natale Speciale: si consegnano pasti a decine di persone sole. Ordina cibo a domicilio per Natale e minaccia il rider con una pistola: 31enne denunciato - L’uomo avrebbe puntato la pistola contro un rider che il giorno di Natale gli aveva consegnato il cibo ordinato online. fanpage.it

Natale, Cri e Deliveroo rinnovano collaborazione per la donazione di cibo - Deliveroo e la Croce Rossa Italiana (Cri), in vista del Natale, confermano la collaborazione per donare cibo alle persone e alle famiglie più bisognose. ansa.it

Natale solidale a Sacconago: distribuzione cibo con 'Diamoci una mano' - I ragazzi di 'Diamoci una mano' organizzano una distribuzione di cibo a domicilio per chi è in difficoltà a Natale. ilgiorno.it

Pavia, pistola contro il rider che gli porta il cibo a Natale: i carabinieri denunciano 31enne

Il 31 dicembre brindiamo insieme all’arrivo del nuovo anno. Ordina ciò che ami e goditi la serata. Festeggia con noi il Capodanno, tra buon cibo, vino e sorrisi. Ciao Bella - True Italian Taste Corso Umberto 57, Olbia +39 351 747 3834 #ciaobellaolbi - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.