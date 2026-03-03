Un uomo di 19 anni, nato nelle Filippine, è stato arrestato a Milano dopo aver minacciato e aggredito la ex minorenne in pieno giorno. La ragazza, anch’ella di origine filippina, è stata vittima di comportamenti persecutori da parte dell'uomo da tempo. L’arresto è avvenuto per atti persecutori e violenza nei confronti della giovane.

Milano, 3 marzo 2026 – Sopraffatto dalla gelosia, minacciava la ex da tempo. E alla fine C.L., nato nelle Filippine nel 2006, è stato arrestato per atti persecutori e violenza nei confronti di una connazionale poco più giovane e minorenne. Nel primo pomeriggio di ieri una pattuglia della Polizia Locale ha notato una giovane ragazza piangere mentre veniva strattonata da un uomo con violenza in viale Enrico Elia. Gli agenti si sono immediatamente avvicinati ai due per verificare la situazione. La donna, studentessa, ha mostrato subito alcune ecchimosi e ha lamentato dolore al braccio e alla gamba perché poco prima era stata sbattuta contro un muro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Minaccia e aggredisce la ex minorenne in pieno giorno: arrestato 19enne filippino

