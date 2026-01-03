Armato di machete e pistola aggredisce la moglie arrestato filippino

Un uomo di origine filippina è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie con un machete e una pistola. La donna, ferita e in stato di shock, è stata trasportata in ospedale. Gli agenti hanno fermato il marito sul luogo dell’incidente e lo hanno portato in cella. L’episodio ha suscitato attenzione sulle questioni di violenza domestica, evidenziando l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Ferita e in stato di shock, la donna è stata accompagnata in ospedale. Il marito è stato bloccato dai poliziotti e trasferito in carcere.

